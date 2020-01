Folkwang-Konzert : Folkwang-Konzert auf erstaunlich hohem Niveau

Duisburg Im Klavierabend der Klasse Prof. Henri Sigfridsson in der Folkwang-Uni konnte man große Talente entdecken.

Die Klavierabende der Klasse von Prof. Henri Sigfridsson am Campus Duisburg der Folkwang-Universität der Künste, die jeweils unter dem Motto „Concertante“ stehen, sind immer ein großes Ereignis. Jetzt war es im Kleinen Konzertsaal schon wieder so weit, sieben besonders begabte junge Menschen spielten zehn Werke - in zwei Fällen daraus nur den ersten Satz - von sieben Komponisten. Dieser Abend hatte selbst für Folkwang-Verhältnisse ein besonders hohes Niveau. Das reichte von der Koreanerin Ungyung Jeong mit den schon sehr fein erfassten Sonaten d-Moll K. 213 L. 108 von Domenico Scarlatti und F-Dur KV 332 von Wolfgang Amadeus Mozart bis zu der unerschütterlich souveränen Japanerin Raimu Satoh mit der donnernden Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H von Franz Liszt. So sensibel wie Sae Katayama die erzromantische Barcarolle Fis-Dur op. 60 von Chopin hinlegte, konnte man kaum glauben, dass die junge Japanerin erst im ersten Semester ist. Einen besonderen Akzent setzte die Ukrainerin Tetiana Bielikova mit dem Kopfsatz aus der Sonate Nr. 2 g-Moll op. 22 von Robert Schumann, der mit „So rasch wie möglich“ überschrieben ist (und an dessen Ende über den Noten die paradoxen Spielanweisungen „Schneller“ und „Noch schneller“ stehen).