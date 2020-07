Kommunales Kino zeigt neue Filme nach der Corona-Pause : Im Filmforum geht’s wieder los

Duisburg Das kommunale Kino am Dellplatz zeigt ab Donnerstag wieder Filme. Tickets gibt’s aber nur nach vorheriger Online-Bestellung. Schon bei der Buchung wird der Abstand im Kinosaal sichergestellt.

Wenn das keine gute Nachricht ist: Erstmalig seit mehr als vier Monaten Monaten laufen im Filmforum am Dellplatz ab Donnerstag, 16. Juli, wieder Filme. Das Programm der Startwoche könne dabei gleich mit den mehreren Neustarts von lang erwarteten und prämierten Arthausfilmen aufwarten, teilten die Veranstalter des kommunalen Kinos jetzt mit. Zwischenzeitlich hatten die Verantwortlichen sehr erfolgreich das Autokino neben dem Stadion betrieben.

Berlin Alexanderplatz, dessen NRW-Premiere in Anwesenheit von Regisseur und Darstellern schon am Dienstag, 14. Juli,. im Open-Air-Kino im Landschaftspark Duisburg-Nord im Rahmen des „Kunstrasen“- Kulturprojekts stattfindet und Marie Curie machen den Anfang in der ersten Spielwoche. Für die Aufführung im Landschaftspark gibt es übrigens noch Restkarten.