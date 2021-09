NRW-Premiere im Filmforum : Walter Kaufmann – welch ein Leben!

Walter Kaufmanns Lebenswerk ist jetzt in einem Dokumentarfilm verarbeitet worden. Foto: Filmforum

Duisburg Einen ganz besonderen Film zeigt das Filmforum am Samstag: Es geht um das bewegte Leben des Duisburger Schriftstellers Walter Kaufmann. Am Samstag um 15 Uhr ist dort der Dokumentarfilm „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ zu sehen.

Karin Kaper und Dirk Szuszies haben das Leben des am 15. April diesen Jahres im Alter von 97 Jahren gestorbenen Walter Kaufmann verfilmt - ein Leben, dass schillernder als jedes Drehbuch war.

In Anwesenheit Regisseurs Dirk Szuszies wird Ludger Joseph das anschließende Filmgespräch übernehmen. Heid hat erst kürzlich den Briefwechsel der Adoptiveltern mit Walter Kaufmann mit dem Titel „Alles Schreiben hat ja das Ziel, daß wir drei wieder zusammenkommen“, als Herausgeber veröffentlicht.

Das filmforum wird den Film auch noch an weiteren Terminen spielen – im Oktober am 3. und 4. um 18 Uhr, sowie am 6. um 16 Uhr.