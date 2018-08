Duisburg: Film über Bernard "Ennatz" Dietz kommt ins Kino

Duisburg Das Theater am Marientor zeigt einen Kinofilm über MSV-Legende Bernard Dietz. Premiere ist am 13. Oktober.

Der Regisseur Adnan G. Köse und Produzent Thorsten Ippendorf porträtieren in einer Koproduktion mit Isensee Film einen „Ennatz“, der noch mit 70 Jahren für „seinen“ MSV Duisburg lebt und arbeitet. Die Premiere des Films steigt am Samstag, 13. Oktober, im Theater am Marientor um 19.02.