Kundgebung in Duisburg : Fridays for Future – Klimaaktivisten demonstrieren vor dem Theater

Duisburg Die Klimakrise und die Energiefrage sind aktuell Themen, mit denen sich jeder auseinander setzt. Themen, die auch die Aktivisten von Fridays for Future beschäftigen. Deshalb wird es an diesem Freitag, 5. August, eine Kundgebung um 17 Uhr vor dem Stadttheater geben.

Wegen der akteullen Dürreperioden und den Bränden im Süden Europas kündigt Fridays for Future für diesen Freitag in Duisburg eine Kundgebung an: „Ob im Süden Afrikas, Südamerika oder in Europa. Die Welt steht in Flammen. Statt sich darüber besorgt zu zeigen, diskutieren Politiker weiterhin ob man anlässlich der aktuellen Situation nicht lieber den Kohleausstieg nach hinten verschiebt oder nach weiteren Erdgasfeldern innerhalb Deutschlands suchen sollte“ sagt Aktivistin Lina Kastrup.