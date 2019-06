Totalschaden von rund 350.000 Euro : Feuerwehrauto kippt auf dem Weg zum Einsatz in Duisburg um

Duisburg Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Duisburg ist auf dem Weg zu einem Einsatz auf der A3 umgekippt. Eine Feuerwehrfrau wurde verletzt. Möglicherweise war ein Ölspur Schuld an dem Unfall.

Am Samstagnachmittag kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim, zwischen Duisburg-Wedau und dem Kreuz Kaiserberg zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Pkw sowie ein Lkw beteiligt waren. Insgesamt waren sechs Personen in den Unfall verwickelt, drei von ihnen wurden zum Teil schwer verletzt.