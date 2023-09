Neues Fluggerät der Feuerwehr Duisburgs Hightechdrohne hebt ab

Um schnell einsatzbereit zu sein, verfügt die Drohne über drei Rotoren an Heck und den Tragflächen. Zum abheben werden alle drei genutzt, die Drohne startet dann senkrecht wie ein Hubschrauber in die Luft. Während des Fluges arbeitet dann nur noch der Heckmotor, das sorgt für eine längere Flugzeit. Ebenso können Flughöhe und Route schon vorprogrammiert werden. So fliegt die Drohne dann gezielt diese Route an. Das geschieht autark oder manuell, dann wird die Drohne per Hand gesteuert. Helfen kann das bei verschiedenen Rettungseinsätzen, etwa auf dem Rhein, wenn eine Person vermisst wird. Die Drohne übermittelt immer in Echtzeit, auch den genaue Ort und Zeitpunkt der Aufnahmen aus der Luft. In dem Gerät steckt also viel Hightech drin. Für die Feuerwehr Duisburg ein echter Glücksfall.