Hilfe für die Erdbebenregion Duisburg zeigt Herz

INFO

Waldschule Mit Eifer fütterten Kinder, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter der städtischen evangelischen Grundschule an der Waldstraße in Baerl das Spenden-Schwein der Schule. An nur drei Tagen kam die stolze Summe von 784,11 Euro zusammen – für UNICEF, deren Mitarbeiter sich im Erdbebengebiet in einem Projekt besonders um Kinder im Katastrophengebiet kümmern.

Postenhof Bei einem Charity Event auf dem Postenhof in Serm ist eine Spendensumme von 4119,08 Euro zusammengekommen. Mit der zusätzlichen Einzelspende von 15.000 Euro durch den Leiter der Red Lion Sportakademie, Sensei Mahmut Kizilaslan, wurde eine Gesamtsumme von 19.119,08 Euro erreicht.

Vivawest Die Geschäftsführung des Wohnungsunternehmens hatte gemeinsam mit den Betriebsräten und den IGBCE-Ortsgruppen die Belegschaft zu Spenden aufgerufen. In wenigen Tagen kamen dabei rund 8000 Euro zusammen. Diese Spendensumme wurde von der Vivawest Stiftung auf 50.000 Euro aufgestockt, die je zur Hälfte an die „Aktion Deutschland hilft“ und an die lokale Initiative „Duisburg hilft“ gehen. In Duisburg übergab Thomas Wels, Geschäftsführer der Vivawest Stiftung jetzt den symbolischen Spendenscheck über 25.000 Euro an Vertreter von „Duisburg hilft“.