Feuer in Duisburg Feuerwehr rettet vier Menschen mit der Drehleiter aus brennendem Haus

Um kurz vor 21 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg Hamborn angezeigt. Mehrere Anrufer bestätigten die Meldung und berichteten davon, dass sich noch mehrere Personen im Dachgeschoss aufhielten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten nach Erkundung der Einsatzstelle schnell den Brandherd im Treppenraum fest. Vier Personen machten sich am Fenster des Dachgeschosses bemerkbar.