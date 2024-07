Feuerwehr Duisburg rettet Person aus der Wohnung Wohnungsbrand in Aldenrade – Rauchmelder verhindern Schlimmeres

Die Feuerwehr Duisburg ist am Freitagabend um 22.50 Uhr zu einem Feuer an der Sternstraße in Altenrade alarmiert worden. Besonders alamierend für die Einsatzkräfte: Aufgrund des Notrufes war anzunehmen, dass sich noch eine Person in der brennenden Wohnung befinden könnte. Anwohner waren durch den ausgelösten Hausrauchmelder auf die Notsituation aufmerksam gemacht worden.