Feuerwehr Duisburg : Blitzeinschlag und Essen lösen Löscheinsätze aus

Duisburg Zweimal musste die Duisburger Feuerwehr am Wochenende ausrücken. In einem Fall stellte sich der Wohnungsbrand lediglich als angebrannte Mahlzeit heraus. Dennoch war ein Notarzteinsatz nötig.

Gleich zweimal wurde die Duisburger Feuerwehr am Wochenende zu vermeintlichen Wohnungsbränden gerufen. In beiden Fällen blieben Anwohner und Retter von schwereren Verletzungen verschont.

Zunächst waren am Freitagabend gegen 22.30 Uhr rund 60 Einsatzkräfte an einem Mehrfamilienhaus an der Essenberger Straße in Neuenkamp im Einsatz. Dort brannte ein Dachstuhl, nach ersten Erkenntnissen vermutlich durch einen vorherigen Blitzeinschlag. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Personen bereits das Gebäude verlassen. Drei Trupps von innen und weitere Kollegen über eine Drehleiter von außen bekämpften die Flammen. Es gab laut Feuerwehr keine Auswirkungen auf die Nachbarschaft.

Am Samstagnachmittag stellte sich ein vermeintlicher Wohnungsbrand an der Mülheimer Straße in Neudorf als angebranntes Essen auf dem Herd heraus. Die Lage war dennoch bedrohlicher als am Vorabend in Neuenkamp. Ein Polizeibeamter verletzte sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr leicht durch die eingeatmeten Rauchgase. Er hatte die durch eine neurologische Krise handlungsfähige Bewohnerin aus der verrauchten Wohnung gerettet. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr konnte das brennende Essen schnell löschen und belüftete die Wohnung. Auch hier gab es keine negativen Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Der leicht verletzte Polizeibeamte konnte nach einer Ruhepause seinen Dienst fortsetzen.