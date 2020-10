Feuerwehreinsatz in Duisburg : Vier Verletzte nach Explosion von Heizstrahler

Feuerwehreinsatz in Duisburg

Duisburg Die Duisburger Feuerwehr bekam es in der Nacht zu Sonntag mit einem Feuer zu tun, das offenbar durch die Explosion eines Heizstrahlers ausgelöst worden war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Für vier Duisburger endete die Nacht im Krankenhaus.

Die Duisburg er Feuerwehr ist in der Nacht zu Sonntag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Anrufer hatten Explosionsgeräusche und ein Feuer in einer Gartenlaube gemeldet.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, brannte die Laube bereits lichterloh. Wie es im Einsatzbericht der Feuerwehr heißt, trafen die Feuerwehrleute am Brandort auf vier Verletzte. Sie mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und wurden anschließend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.