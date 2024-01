Brand in Duisburg Feuerwehr kommt wegen parkender Autos nur schwer zum Einsatzort

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses sichtbar. Eine Person befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung und wurde umgehend gerettet, medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Unmittelbar nach der Menschenrettung kam es in der Wohnung zu einer Durchzündung, sodass die Wohnung in Vollbrand stand.