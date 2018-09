Duisburg: Festnahmen bei Polizei-Aktion gegen Sozialbetrüger

Einsatz in Duisburg

Duisburg Die Polizei hat in erster Linie Fahrer von hochwertigen Autos kontrolliert, die mit Sozialleistungen nicht in Einklang zu bringen waren. Drei Personen wurden festgenommen.

Am Dienstag richteten Polizei und Staatsanwaltschaft vor den Jobcentern in Duisburg Stadtmitte und Homberg Kontrollstellen ein. Bei einem Mann und einer Frau ergab die Kontrolle, dass sie mit Haftbefehlen gesucht wurden. Die Polizisten nahmen sie fest. Ein weiterer Fahrer wurde wegen Verkehrsdelikten festgenommen. Er soll am Mittwoch im Rahmen des beschleunigten Verfahrens dem Amtsgericht vorgeführt werden.