Terror-Festnahme in Duisburg Nachbar spricht über Tarik S. – „Nur eine dünne Deckenplatte trennt uns“

Duisburg · Am Dienstagabend stürmten Polizeibeamte in ein Duisburger Mehrfamilienhaus, um Tarik S. festzunehmen. Er soll Anschläge auf Demos und die Polizei geplant haben. Wie Nachbarn den Zugriff der Ermittler erlebten - und was sie über den Festgenommenen sagen.

25.10.2023, 15:27 Uhr

Razzia bei Islamist in Duisburg – 29-Jähriger soll Anschlag geplant haben 11 Bilder Foto: Mike Michel

Zoltan Cizmar dreht sich eine Zigarette. Er muss zur Ruhe kommen, sagt er und öffnet die Tür des Mehrfamilienhauses, in dem er lebt. Es sei alles so surreal, sagt er nach einem tiefen Zug und pustet den Rauch ins Freie. Heute ist er gefragt, sagt er, schon mehreren Medien hat er Fragen im Treppenhaus beantwortet, dabei war die Nacht kurz.