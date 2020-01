15. Auflage : Festkonzert der Uni im Duisburger Stadttheater

Duisburg Auf dem Programm des Uni-Konzerts stehen unter anderem die selten zu hörenden Orchesterlieder von Gustav Mahler und Richard Strauss.

Die Festkonzerte der Universität Duisburg-Essen im Theater der Stadt Duisburg haben mittlerweile Tradition. Seit dem Jahr 2005 werden sie veranstaltet, tatkräftig unterstützt von Medizinprofessor Eberhard Passarge, der als Musikfreund und Musikkenner einst auf dem kurzen Dienstweg zum ehrenamtlichen „Beauftragten für Musik an der Universität“ gekürt wurde und der diese Aufgabe mit viel Engagement ausführt, wie man jetzt beim Pressegespräch wieder erleben konnte. Das diesjährige Festkonzert ist ein kleines Jubiläum: es findet zum 15. Mal statt. Aufführungen sind am Sonntag, 26. Januar, 16 Uhr, im Theater der Stadt Duisburg sowie am Sonntag, 9. Februar, 19 Uhr, in der Philharmonie Essen.