Freizeit : Fest zur Wiedereröffnung des Kantparks

Duisburg Nach der langen und nicht immer unumstrittenen Umgestaltungsphase ist der Kantpark nun fertiggestellt.

(mtm) Die rund 70.000 Quadratmeter große „grüne Lunge“ in der Innenstadt sollte schöner, erlebbarer und zugänglicher gemacht werden. Immer mehr war der Park zuvor zu einem Treffpunkt der Drogenszene geworden, was dazu führte, dass viele Besucher sich unwohl und unsicher fühlten. Nicht zuletzt deshalb sollten die vielen versteckten Ecken verschwinden.Dass dazu Bäume in dreistelliger Zahl weichen mussten, war nicht nur den Naturschützern des BUND ein Dorn im Auge. Auch die Kostensteigerung von 1,4 Millionen auf rund 2,3 Millionen Euro erntete Kritik. Doch nun ist der Kantpark fertig. Am morgigen Samstag, dem Tag der Städtebauförderung, soll die Wiedereröffnung gefeiert werden.