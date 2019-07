Freizeit : Ferientipps für den Urlaub zuhause

Direkt zu Ferienbeginn findet eines der größten Boulderevents Europas in der Einstein Boulderhalle Neuenkamp statt. Foto: dpa/Felix Kästle

Duisburg Noch eine Woche Schule, dann beginnen endlich die heiß ersehnten Sommerferien. Wer als Jugendlicher nicht in den Urlaub fährt, findet auch in Duisburg jede Menge Möglichkeiten für seine Freizeit. Eine Übersicht.

Der Sommer hat schon längst Einzug in Duisburg genommen, und auch die Ferien rücken näher. Noch eine Woche – dann darf die Schule wieder sechs Wochen ruhen. Doch was tun, wenn man in den Ferien nicht in den Urlaub fahren kann? Wie kann man als Jugendlicher den Sommer in Duisburg verbringen?

Langweilig wird es mit Sicherheit nicht. Für die freien Wochen hat sich das Spielzentrum Süd ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre überlegt. Ab dem 15. Juli kann man montags und mittwochs von jeweils 18 bis 20.30 Uhr von einem großen Angebot auswählen. Neben einem offenen Spielbetrieb, einem Kinotag, mehreren Kochaktionen und Vorträgen, werden Ausflüge zum Beispiel in den Tree-2-Tree-Kletterpark oder in den Grugapark in Essen stattfinden. Noch vor Beginn der Ferien können Interessierte unkompliziert und ohne große Vorbereitung einen Parcours bei Parkour One ausprobieren. Der Einführungsworkshop findet von 18 bis 20.30 Uhr im Innenhafen statt. Infos zu Tagen und Treffpunkten gibt es unter www.parcourone.com.

Info Speedskating in Wedau Sportpark Im Sportpark Wedau steht mit insgesamt 200 Metern Länge und sechs Metern Breite die erste ausgewiesene und öffentliche Speedskating-Anlage. Sie entspricht in ihren Maßen den internationalen Wettkampfstandards. Weitere Skateanalage Auch im Rheinpark kommen Skater auf ihre Kosten. Hinter der Graffiti-Wand steht eine große Anlage mit diversen Rampen und Kichern.

Im Sportpark Wedau steht mit 200 Metern Länge und sechs Metern Breite außerdem die erste, ausgewiesene und öffentliche Speedskatinganlage, die allen Anforderungen einer Wettkampfstätte mit internationalem Maßstab gerecht wird, bereit. Skatefreunde treffen sich aber auch im Rheinpark in Hochfeld.

Am 13. Juli lockt Europas größtes Boulderevent „Adidas Rockstars“ mit Wettkampf und „Summerparty“ in die Einstein Boulderhalle. Sportlich geht es außerdem im Landschaftspark zu. Der Deutsche Alpenverein lädt hier zu unterschiedlichen Kletterkursen und in den Klettergarten ein. Wen es eher weniger in die Höhe zieht, der kommt an der Sechs-Seen-Platte auf seine Kosten. Wie wäre es mit einem Segelkurs beim Duisburger Kanu- und Segelclub? Nass wird es auch beim Wasserski fahren oder Wakeboarden in Wedau am Toeppersee. Auch das Strandbad Wedau oder die Freibäder Wolfssee und Großenbaum locken an heißen Sommertagen zum Besuch.

Für Kulturinteressierte bietet die Deutsch-Französische Gesellschaft einen kostenlosen Austausch im Café Museum im Kantpark an. „Keskispas – Was geht ab?“ ist ein Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich für Frankreich interessieren. Hier kann dienstags, ab 19 Uhr, noch spät in den Abend auf Deutsch oder Französisch geredet oder diskutiert werden.

Auch das Sommerkino findet erneut vom 10. Juli bis zum 18. August statt. Es ist zwar teilweise schon ausgebucht, es gibt aber immer noch Tickets für einige Filme, die auf der großen Bühne im Landschaftspark gezeigt werden. Im Großen Haus im Duisburger Theater finden am 12. und 13. Juli, jeweils um 19.30 Uhr, die letzten zwei Aufführungen von „Romeo und Julia“ statt. Das berühmte Drama von William Shakespeare wird auf Deutsch von dem Theaterensemble „Spieltrieb“, dem Jugendclub im Theater Duisburg, aufgeführt. Unter der Regie von Kevin Barz suchen die jugendlichen Spielerinnen zusammen mit vier Schauspielern nach den utopischen Bildern einer Liebe, die auch im Jahr 2019 gültig sind. Den Soundtrack dazu liefert der Musiker Paul Brody, der eigens für diese Inszenierung eine Musik komponiert hat, die auf den frühesten historischen Tonaufnahmen von Shakespeares Tragödie beruht. Karten gibt es ab 19 Euro.

Sollte es in den Sommerferien einmal zu schlechtem Wetter kommen, gibt es in Duisburg genug Möglichkeiten, um nicht nass zu werden und trotzdem Spaß zu haben. Der Superfly Ruhr beispielsweise hat während der Ferien täglich ab 10 Uhr geöffnet. Auf einer Gesamtfläche von 3000 Quadratmetern können Aktive rund 50 Trampoline ausprobieren.

Nicht weniger spannend ist es beim Moonlight Minigolf. Eine 18- Loch-Indoorbahn und eine 9-Loch- Outdoorbahn sorgen für Abenteuer im Schwarzlicht. Wer lieber an einem der vielen Bademöglichkeiten schwimmen gehen möchte, der sollte im größten Indoortauchbecken Europas vorbeischauen. Regelmäßig finden hier Tauchkurse statt. Wer direkt den Tauchschein machen möchte, kann dies vom 15. bis zum 19. Juli, jeweils ab 16 Uhr machen.