Pandemie in Duisburg : Omikron – FDP fordert sofortiges Aus für den Duisburger Weihnachtsmarkt

Duisburg Die in Südafrika aufgetretene Omikron-Variante des Covid-Virus sorgt für zunehmende Verunsicherung. Die Duisburger FDP fordert als erste Konsequenz, den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sofort zu schließen.

„Bürger riefen am Samstag liberale Ratsvertreter an und informierten, dass auf dem Weihnachtsmarkt faktisch keine Abstandsregelung mehr eingehalten wird, teilweise Menschen ohne Maske herumlaufen und Ordnungskräfte nur vereinzelt zu sehen sind“, so Bies weiter.

„Als Gastronom und Veranstalter tut es mir wirklich in der Seele weh, eine solche Forderung aufzustellen und damit das Geschäftsleben einzuschränken. Aber wenn wir heute genau wissen, dass wir mitten in einer Pandemiewelle absolut nichts über die neue Virusvariante Omikron wissen, so bleibt nur dieser harte Schritt“, so der stellvertretende Vorsitzende Oliver Alefs.