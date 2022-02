Antrag für die Ratssitzung : FDP fordert „Platz der Kinderrechte“ in Duisburg

FDP fordert „Platz der Kinderrechte“ in Duisburg

Bereiits 2019 wurde in Neuss der „Platz der Kinderrechte“ offiziell eingeweiht. Foto: Andreas Woitschützke

Duisburg In Neuss gibt es ihn schon und auch in Düsseldorf. Auch Duisburg soll bald einen „Platz der Kinderrechte“ bekommen. Das fordern jetzt die Duisburger Liberalen.

Die FDP-Fraktion im Duisburger Stadtrat möchte die Verwaltung prüfen lassen, welcher Ort in Duisburg für einen „Platz der Kinderrechte“ geeignet wäre. Das teilte die FDP am MIttwoch mit.

„Der Kinderschutzbund setzt sich schon eine ganze Weile für Plätze der Kinderrechte ein, die ein Zeichen für die Rechte der Kinder und eine kinderfreundliche Gesellschaft sind“, so FDP-Ratsfrau Kira Schulze-Lohoff.

In NRW gebe es bereits einige Städte mit einem Platz der Kinderrechte, zum Beispiel in Düsseldorf oder Neuss. „In Duisburg fehlt so ein Platz leider noch“, erklärte sie.