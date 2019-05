Böller und Bengalos gezündet : Fans von Galatasaray Istanbul sorgen für Chaos in Duisburg

Fans von Galatasaray Istanbul sorgen für Chaos in Duisburg

Duisburg Der Meistertitel des türkischen Fußballvereins Galatasaray Istanbul wurde am Sonntagabend in den Duisburger Stadtteilen Hamborn und Marxloh exzessiv gefeiert. Etwa 800 Personen zündeten Böller und Bengalos.

Nachdem der türkische Fußballverein Galatasaray Istanbul seinen Titel als türkischer Fußballmeister aus dem Vorjahr verteidigte, trafen sich am Sonntagabend um 20 Uhr auf der Weseler Straße etwa 400 Fußballfans und zogen in Richtung des Amtsgerichtes Alt-Hamborn. Dabei blockierten die Fans die Weseler und Duisburger Straße und skandierten fußballtypische Schlachtrufe. Mehrere Streifenwagen begleiteten die Menge und hielten die Fans in Schach.