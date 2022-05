Mögliche Tatwaffe sichergestellt : Mutter und Sohn sterben in Duisburg - Polizei geht von Familienstreit aus

Polizeiauto im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg Eine 50-Jährige Frau und ihr 20 Jahre alter Sohn sind am Donnerstagabend in Duisburg gestorben. Die Polizei stellte in dem Haus der Familie ein Messer als mögliche Tatwaffe sicher. Man gehe davon aus, dass sich die Tat innerhalb der Familie ereignete und keine Außenstehenden beteiligt waren.

Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Die genauen Umstände seien unklar.

Beide Leichname sollten noch am Freitag obduziert werden. Der 40-jährige Vater sowie die Töchter im Alter von 15 und 17 Jahren wurden von der Kriminalpolizei befragt. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Nach Angaben der Polizei rückten die Beamten und Rettungskräfte zu einer schwer verletzten Frau und ihrem Sohn aus. Die Frau starb noch im Haus. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Sohn ins Krankenhaus, wo er ebenfalls starb.

(peng/dpa)