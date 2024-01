A59 bei Duisburg 58-jährige Falschfahrerin wendet auf der Autobahn

In der Nacht zu Dienstag hatte ein aufmerksamer Zeuge (33) der Polizei die Falschfahrerin gemeldet. Der Mann fuhr mit einem Arbeitskollegen (51) die Autobahn 59 in Richtung Dinslaken, als ihnen in Höhe des Hauptbahnhofs auf der linken Fahrspur eine Falschfahrerin in einem schwarzen Audi A3 entgegen kam.