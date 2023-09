Liebe war nur vorgegaukelt Frau setzt Senior in Duisburg mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht

Ein Anwohner vom Kalkweg in Duisburg-Wedau ist das Opfer einer perfiden Masche geworden, mit dem eine Unbekannte ihn hereingelegt hatte. Die Frau spielte ihm vor, in ihn verliebt zu sein und erschlich sich so nach und nach das Vertrauen des Mannes. Schließlich räumte sie den Tresor leer und war wie vom Erdboden verschluckt.