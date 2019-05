Duo bestiehlt Seniorin : Trickdiebe geben sich als Kabeldienstmitarbeiter aus

Duisburg Die Duisburger Polizei warnt vor Trickdieben, die im Stadtgebiet ihr Unwesen treiben.

Am vergangenen Freitag, 17. Mai, gegen 14.45 Uhr, haben sich zwei Unbekannte als Kabeldienstmitarbeiter ausgegeben und sich so Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin auf der Schliemannstraße in Mittelmeiderich verschafft. Einer der Unbekannten gab dabei vor, etwas messen zu müssen; der andere ging mit der 90-jährigen Frau ins Wohnzimmer, um ein Formular auszufüllen. Kurze Zeit später verließen die Männer die Wohnung – mit Bargeld als Beute.