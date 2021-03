Bürgermonitor aus Duisburg : Das lange Warten auf die Endabrechnung

Ein Strohzähler zeigt in einem Mietshaus die verbrauchten Kilowattstunden an (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Duisburg Im Oktober 2020 hat Gerhard Nentweg sein Mehrfamilienhaus in Duisburg-Hochfeld verkauft. Auf eine korrekte Strom- und Gasabrechnung wartet er bis heute. Die Stadtwerke bedauern den Fehler.

Fünf Monate sind inzwischen vergangen, seit Gerhard Nentweg sein Mehrfamilienhaus an der Bachstraße in Hochfeld verkauft hat. Seitdem versucht er von den Stadtwerken Duisburg eine korrekte Strom- und Gasabrechnung zu erhalten. Bislang ohne Erfolg. „Der Betrag ist immer noch falsch“, sagt Nentweg.

„Die Wasserrechnung war sofort richtig“, sagt Nentweg. Der Rest allerdings machte so einige Probleme. Zunächst erhielt er nur eine Hochrechnung seiner Strom- und Gaskosten. 122,84 Euro zu viel seien darin laut Nentweg gefordert worden.

„Leider ist es im Fall von Herrn Nentweg zu Fehlern bei der Datenerfassung durch uns gekommen, für die wir uns entschuldigen“, teilt ein Stadtwerke-Sprecher mit. Üblicherweise seien Eigentümerwechsel innerhalb einer Woche vollständig erfasst und bearbeitet. In diesem Fall seien jedoch die Zählerstände nicht korrekt verarbeitet worden. So kam es zu den Fehlern. „Es sei vieles schiefgegangen“, hörte auch Nentweg beim lang erwarteten Anruf des Beschwerdemanagements. Der Vorgang sei jetzt in Bearbeitung.