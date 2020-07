Würge-Angriff in Duisburg : Renitenter Fahrgast zieht Kontrolleur an Krawatte durch S-Bahn

Die Bundespolizei im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Bundespolizei

Duisburg Ein Mann ohne Fahrschein hat in Duisburg einen Zugbegleiter gewürgt und so verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Der Fahrgast soll ihn an der Krawatte durch die Bahn und über den Bahnsteig gezogen haben. Die Szenen wurden gefilmt.

Die Kontrolle eines Fahrgasts durch einen Zugbegleiter ist am Mittwochabend in Duisburg eskaliert. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll es in der S 1 Richtung Hauptbahnhof zu dem Vorfall gekommen sein. Demnach kontrollierte ein Zugbegleiter (50) gegen 22.45 Uhr einen Reisenden. Als dieser aufgrund des fehlenden Tickets aus dem Zug verwiesen wurde, griff der Fahrgast den Zugbegleiter an und flüchtete.

Als der Reisende den Zug verlassen sollte, griff er die Krawatte des Zugbegleiters und zog diesen daran durch den Zug, am Haltepunkt Duisburg-Schlenk auf den Bahnsteig und wieder zurück in den Zug. Er zog so stark an der Krawatte, dass sich diese immer weiter zuzog. Der Zugbegleiter setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr. Daraufhin ließ der Tatverdächtige von dem 50-Jährigen ab. Kurz bevor die Bundespolizei eintraf, flüchtete der renitente Fahrgast. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Zugbegleiter wurde zur ärztlichen Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Vorhandene Videoaufzeichnungen werden ausgewertet. Gegen den unbekannten Täter ermittelt die Bundespolizei wegen der gefährlichen Körperverletzung.

