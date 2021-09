Machtkampf in der Duisburger SPD : „Ein normaler, demokratischer Vorgang“

Duisburg Im Streit um die Wahl des Parteivorsitzes für den SPD-Unterbezirk Duisburg hat sich der Kandidat Norbert Fabian zu Wort gemeldet. Er bezeichnet den Machtkampf innerhalb seiner Partei als „von Medien hochgespielte Personalkonflikte“.

Norbert Fabian, der wie berichtet bereits seine Gegenkandidatur angekündigt hatte, teilte dazu jetzt mit: „Ich kandidiere für progressive, soziale und nachhaltige Anliegen und Inhalte und nicht gegen Mahmut Özdemir für den Unterbezirksvorsitz der Duisburger SPD.“ Dies sei „ein völlig normaler, demokratischer Vorgang“ und nicht etwa ein „immer härter“ werdender „Machtkampf“, so Fabian. „So wurden in maßgeblichen SPD-Parteigremien vorrangig sachbezogen und einvernehmlich Themen erörtert, welche Olaf Scholz und die SPD zur Zeit erfolgreich in den Bundestagswahlkampf einbringen und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren“, so der Sozialdemokrat weiter. Nicht dazu gehöre eine seiner Einschätzung „wenig sinnvolle Androhung“ einer einstweiligen Anordnung zu einer „Terminfrage“, die „mit Befremden und lediglich am Rande“ zur Kenntnis genommen worden sei. Im übrigen dürfe er als Lehrer, promovierter Historiker und Dozent an der Ruhr-Universität Bochum über die Qualifikation und Erfahrung verfügen, als Unterbezirks-Vorsitzender inhaltliche Diskussionen zu moderieren und „von Medien hochgespielte Personalkonflikte“ zu beenden und zu befrieden. Auch gebe es gute Argumente dafür, Bundestagsmandate und Parteifunktionen zu trennen.