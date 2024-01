Brand in Duisburg Explosion in Wohnung – Bewohner springt aus dem Fenster

Update | Duisburg · Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus an der Grabenstraße ist dort am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann sprang aus dem Fenster und wurde schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

17.01.2024 , 10:00 Uhr

13 Bilder Explosion und Wohnungsbrand in Duisburg-Neudorf 13 Bilder Foto: Justin Brosch

Der Feuerwehr Duisburg wurde heute gegen 7 Uhr eine Explosion und ein Feuer in einer Wohnung auf der Grabenstraße im Duisburger Stadtteil Neudorf gemeldet. Gegen 6.50 Uhr waren Anwohner durch Knallgeräusche erschreckt worden. Irritierte Anrufer glaubten an eine Explosion und alarmierten die Polizei. Als Polizei und Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, bestätigte sich das Lagebild. Trümmerteile befanden sich vor dem betroffenen Mehrfamilienhaus. Außerdem schlugen Flammen aus einer Dachgeschosswohnung. Das Dachgeschoss stand in Vollbrand. Es stellte sich kurze Zeit später heraus, dass es aus noch ungeklärter Ursache in dem Wohnhaus zu einer Verpuffung gekommen war. Nach ersten offiziellen Erkenntnissen erlitt eine männliche Person schwere Verletzungen. Der Mann hatte versucht, sich aus großer Höhe durch einen Sprung aus dem Fenster ins Freie zu retten. Er wurde sofort medizinisch versorgt und kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit zwei Drehleitern und einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurden die Grabenstraße, Lerchenstraße und Mülheimer Straße gesperrt. Aufgrund der weiträumigen Sperrung im Einsatzabschnitt war mit Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr zu rechnen. Weitere zehn bis 15 Hausbewohner werden in einem Bus der DVG betreut. Die Mülheimer Straße ist im Bereich Grabenstraße komplett gesperrt, mit Verkehrsbehinderungen muss daher auch weiterhin gerechnet werden. In dieser Wohnung im Dachgeschoss an der Grabenstraße hat es eine Explosion gegeben. Foto: Justin Brosch Aktuell ist die Feuerwehr Duisburg noch mit rund 200 Kräften von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Außerdem ist ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) vor Ort. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Explosion und Wohnungsbrand in Duisburg-Neudorf

(RP)