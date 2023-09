Schlange gefunden Kettennatter in Duisburg aufgetaucht - Polizei sucht Halter

Duisburg · Anwohner in Duisburg haben am Montag eine 60 Zentimeter lange Schlange auf dem Gehweg gefunden. Reptilienexperten des Terra-Zoos in Rheinberg gaben Entwarnung: Das Tier ist zwar nicht giftig – lebt allerdings nur in Nordamerika. Wem es gehört, ist unklar.

13.09.2023, 12:26 Uhr

Ein Anwohner entdeckte eine 60 Zentimeter lange Schlange. Foto: Polizei Duisburg

Als ein Anwohner am Montagabend auf dem Gehweg an der Veilchenstraße in Duisburg-Neumühl eine circa 60 Zentimeter lange Schlange entdeckte, wählte er den Notruf. Weil die Polizisten zunächst nicht ausschließen konnten, dass es sich bei dem aufgefundenen Exemplar um eine Giftschlange handelt, sperrten sie den Gehweg. Reptilienexperten des Terra-Zoos in Rheinberg konnten anhand übermittelter Fotos Entwarnung geben: Bei der Schlange handelt es sich um eine nicht giftige Kettennatter. Den Einsatzkräften gelang es, die Schlange in eine Plastikbox zu locken und unverletzt in eine Auffangstation für Reptilien zu bringen. Die Polizei sucht unter 0203 2800 Zeugen, die Angaben zum Halter des Tieres machen können.

(dab/atrie)