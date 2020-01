Eventtipps : Was 2020 in Duisburg los ist

Beim Traumzeit-Festival feiern Jahr für Jahr Tausende gemeinsam im Landschaftspark. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In der ersten Jahreshälfte 2020 stehen in der Stadt viele große Veranstaltungen an. Bei Traumzeit, Akzenten und Co. kommen tausende Besucher zusammen. Wir erklären, was sich besonders lohnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Entgegen anders lautender Behauptungen hat Duisburg Nachtschwärmern jede Menge zu bieten. In den ersten sechs Monaten des Jahres stehen diverse Großereignisse auf dem Programm. Ein Streifzug durch die Freizeitlandschaft von Punkrock bis Harry Potter.

Zirkusspaß zum Jahresbeginn Schon im Januar wird es im Landschaftspark heiß hergehen. Besuche beim Zirkus Flicflac, der vom 10. bis zum 26. Januar auf dem Gelände des ehemaligen Hüttenwerks Station macht, haben sich in der Vergangenheit immer gelohnt. Zu sehen gibt es dort atemberaubende Stunts, unterbrochen von Comedy-Einlagen. Das aktuelle Programm trägt den Namen „Punxxx“. Die Zirkusmacher versprechen rasante Action. Alle Informationen zu Terminen und Eintrittskarten finden sich online unter www.flicflac.de

Info Nachtstrolche melden sich zurück Partynacht im April Am Ostersonntag, 12. April, meldet sich das Event „Nachtstrolche“ am Dellplatz zurück. Acht Locations im Innenstadtbereich machen mit. Dabei sind unter anderem das Gramatikoff, das Djäzz und das Café Fino. Karten Karten für die wilde Partynacht gibt’s für 15 Euro im Vorverkauf im Simply Coffee und im Cafe Fino

Termine im Karneval Bevor der Straßenkarneval am 24. Februar mit dem Rosenmontagszug in der City auf seinen Höhepunkt zusteuert, steht bereits am 11. Januar einer der Sessionshöhepunkte an. An diesem Tag findet die Prinzenkürung von Sascha I. in der Mercatorhalle statt. Geboten werden Show-, Tanz- und Comedy-Einlagen. Weiberfastnacht ist in diesem Jahr am 20. Februar.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 68 Bilder So lief der Rosenmontagszug 2019 in Duisburg.

Harry Potter in der Mercatorhalle Der strubbelhaarige Zauberschüler mit runder Brille und Blitz-Narbe verzaubert seit 1997 Millionen junge und ältere Menschen auf der ganzen Welt. Die Geschichten aus Hogwarts kennt heute so gut wie jedes Kind. Auch die Verfilmungen der Bestseller von Johanne K. Rowling gerieten zu Welterfolgen. Einen großen Beitrag am Erfolg der Filme hatte der eingängige Soundtrack. Zur hören gibt’s den nun in konzertanter Version am 29. Februar in der Mercatorhalle. Dargeboten wird das Ganze von den Cinema Festival Symphonics. Tickets für „The Music of Harry Potter“ gibt es ab 42 Euro in den einschlägigen Vorverkaufsstellen.

Filmmusik von Luke Skywalker und Co. Neben der Darbietung der Harry-Potter-Musik haben die Cinema-Festival-Symphonics auch das epische John-William-Werk zu „Star Wars“ im Programm. Live zu erleben ist das am 14. März unter dem Titel „The Music of Star Wars – Live in Concert“ in der Mercatorhalle.

Duisburger Akzente Das große Kunstfestival geht in diesem Jahr in seine 41. Auflage. Es widmet sich thematisch der Suche nach dem Glück. Geboten werden etliche Kulturveranstaltungen zum Thema. Beginn des Festivals ist am 7. März, Ende am 29. März.

Kunsthandwerker-Festival Vom 2. bis zum 5. April geht in der City wieder das große Kunsthandwerker-Festival über die Bühne. Seit Jahren präsentieren dort über 100 Aussteller historische Handwerke verschiedener Couleur. Der Sonntag ist außerdem verkaufsoffen – vorausgesetzt natürlich, der Stadtrat stimmt in seiner nächsten Sitzung im Februar dem entsprechenden Konzept des Einzelhandelsverbandes für 2020 zu.

Traumzeit Im Juni geht im Landschaftspark Duisburg-Nord eine der größten Musikveranstaltungen des Jahres über die Bühne. Vom 19. bis zum 21. Juni wird auf vier Bühnen musikalische Unterhaltung der Extraklasse geboten. Das Repertoire reicht von Elektro über Folk bis Indie-Rock. Karten gibt’s ab 70 Euro unter www.traumzeit-festival.de.