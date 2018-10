Duisburg: Evangelisches Klinikum setzt auf Pfleger aus China

Duisburg Der Fachkräftemangel wird zum großen Problem.

Das Evangelische Klinikum Niederrhein (EVKLN) löst seinen Mangel an Pflegekräften mit Nachwuchs aus China. Sechs junge Chinesen, vier Frauen und zwei Männer, sind seit einigen Wochen in Duisburg und bereiten sich auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt vor, die Voraussetzung für den Einsatz in Deutschland ist.

Angeworben wurden die Pflegekräfte von der „UBG International Kurse Recruitment in Eastern-Europe and China“ – einer Vermittlungsagentur mit Sitz in Berlin. „Sie haben die Bewerber vor Ort ausgewählt“, berichtet Heike Lütfring, Pflegedirektorin am EVKLN. Fachliche Qualifikation und Sprachkenntnisse spielten dabei eine Rolle. „Alle sprechen Deutsch auf B1-Niveau und haben einen Bachelor-Abschluss“, so Lütfring am Rande eines Besuchs von Hans Pflug, dem China-Beauftragen der Stadt, im Fahrner Krankenhaus.