„Evangelische Dienste Duisburg“ als neuer diakonischer Träger : Altenhilfe und Christopheruswerk unter einem Dach

Das Jochen-Klepper-Haus in Meiderich gehört ebenfalls zum künftigen Verbund. Foto: Probst, Andreas (apr)

Duisburg Die neue Holding der beiden evangelischen Einrichtungen soll Perspektiven schaffen und Expansionen in der Region ermöglichen. Was sie vorhaben, haben die Verantwortlichen am Mittwoch vorgestellt.