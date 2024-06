So hat Duisburg bei der Europawahl 2024 gewählt CDU in Duisburg löst SPD als stärkste Kraft ab

Wahlgewinner in Duisburg waren neben der AfD, die um 4,7 Prozentpunkte gegenüber der Europawahl 2019 zulegte, vor allem die CDU (plus drei Prozent). Die Wagenknecht-Partei BSW erreichte auf Anhieb 5,7 Prozent, was auch zu Lasten der Partei Die Linke (minus drei Prozent) ging. Der große Verlust der Grünen (minus 8,8 Prozent) machte sie in Duisburg zur eigentlichen Verliererin.