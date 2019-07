Noch freie Plätze in Wonheimen : Günstige Zimmer für Studierende

Duisburg-Essen Das Studierendenwerk Duisburg-Essen bietet 2500 Zimmer in 19 Wohnheimen an. Es gibt noch freie Plätze.

Studierende sollten sich jetzt schnellstmöglich um einen Wohnheimplatz bewerben. Das Studierendenwerk Essen-Duisburg (beim Uni-Namen sind die Städte vertauscht: Duisburg-Essen) bietet 2500 Zimmer in 19 Wohnheimen an und hat noch Plätze frei. Sobald die Zulassung von der Hochschule vorliegt, können sich Studierende online unter www.stw-edu.de/wohnen um einen Platz im Wohnheim bewerben. Je früher die Bewerbung, desto größer ist die Chance auf einen Wohnheimplatz.

„Bei uns können sich die Studierenden auf ein Rundum-Sorglos-Paket freuen“, berichtet Bereichsleiterin Anna Bigge. „Im Gegensatz zum freien Wohnungsmarkt sind die Kosten für Strom, Wasser, Heizung und den Internetanschluss in den meisten Fällen im Mietpreis enthalten – Nachzahlungen sind dann ausgeschlossen.“ Die Warmmieten des Studierendenwerks liegen zwischen 245 und 450 Euro. Im Angebot sind drei verschiedene Wohnformen: Zimmer in einer Wohngemeinschaft, Zimmer am Flur mit Gemeinschaftsküche und –bad oder Einzelapartment mit Kochnische und Bad.

Das Studierendenwerk Essen-Duisburg AöR ist für die soziale und wirtschaftliche Betreuung der Studierenden der Universität Duisburg-Essen, der Hochschule Ruhr West und der Folkwang Universität der Künste zuständig. Dafür betreibt es sieben Mensen, acht Cafeterien und ein Restaurant in vier Ruhrgebietsstädten. Das Studierendenwerk vermietet außerdem rund 2500 Wohnheimplätze in 19 Wohnheimen, ist für die Durchführung des BAföG zuständig, bietet Betreuungsmöglichkeiten für rund 130 Kinder von Studierenden an und berät Studierende in schwierigen Lebenssituationen sowie zu Möglichkeiten der Studienfinanzierung. In Deutschland gibt es insgesamt 57 Studierendenwerke. Dachverband ist das Deutsche Studentenwerk mit Sitz in Berlin.