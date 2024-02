Auf der Fahrt in Richtung Duisburg Unbekannter attackiert 22-Jährigen in der Regionalbahn mit Pfefferspray

In der Regionalbahn 33 soll es am Dienstagabend, 6. Februar, um 19.15 Uhr, auf der Fahrt von Essen nach Mülheim durch einen unbekannten Tatverdächtigen zu einer Attacke mit Reizstoff gegen einen Reisenden (22) gekommen sein. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.