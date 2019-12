Flucht aus der Zelle : Neuer Escape Room eröffnet im Duisburger City Palais

Chefin Saskia Porbadnik in der Gefängniszelle, in der sonst die Spielteilnehmer eingesperrt werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Eingesperrt in einen Raum mit Requisiten, die bei der Entschlüsselung der Rätsel helfen: In 60 Minuten sollen die Teilnehmer die Mission lösen und wieder im Freien stehen. Das ist das Konzept des Escape-Room-Centers im City Palais.

Die Deutsche Demokratische Republik in den 1960er Jahren. Viele Menschen werden verhaftet, meist zu Unrecht. Der Wunsch nach Freiheit ist groß. Doch einem Insassen gelingt es angeblich tatsächlich, aus seiner Gefängniszelle zu fliehen und die Flucht für andere vorzubereiten. Klingt nach einer spannenden Geschichte? Diese und weitere können Besucher seit Mai im „enigmania“ im City Palais auf 360 Quadratmetern nachspielen. In vier verschiedenen Welten müssen dabei Hinweise gesucht werden, um Rätsel zu lösen und den Ausgang zu finden.

Doch wie funktioniert das Konzept überhaupt? Begrüßt werden die Teilnehmer vom Spielleiter, der einen in den jeweils vorher ausgewählten Raum bringt und die Vorgeschichte erzählt. Dann schließt sich die Tür – und das Spiel beginnt. Es geht darum Hinweise zu sammeln, um den Raum wieder zu verlassen. Kommunikation und Teamarbeit sind dabei der Schlüssel zur erfolgreichen Lösung. Der Spielleiter beobachtet derweil das Geschehen durch Kameras und gibt aktiv Tipps, wenn es einmal nicht mehr weitergeht. Das Spiel endet nach 60 Minuten, kann aber auch jederzeit früher beendet werden. Mit dem „Panikbutton“ lässt sich die Tür sofort wieder öffnen.

Preise Zwei Personen zahlen 70 Euro, jede weitere kostet 20 Euro. Für die Pop Up Games zahlen zwei Personen 60 Euro, jede weitere Person ebenfalls 20 Euro. Spezielle Gruppen- und Schülertarife gibt es auf Anfrage.

Circa 20 Spielleiter gibt es im „enigmania“, die für das jeweilige Spiel in eine bestimmte Rolle schlüpfen müssen und daher auch Schaupielworkshops erhalten. Die Spielleiter halten sich an einen Spielablaufplan und geben so zum Beispiel nach fünf Minuten den ersten dezenten Hinweis. Diese Hinweise werden mit zunehmender Zeit und größeren Schwierigkeiten immer mehr. Allerdings gilt: Spiele können auch verloren werden – außer bei Kindergeburtstagen.