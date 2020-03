Kraft statt Schönheit : Erwin Bechtold stellt im Duisburger Museum Küppersmühle aus

Museumsdirektor Walter Smerling (l.) und Erwin Bechtold, der in wenigen Tagen 95 Jahre alt wird. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Das Museum Küppersmühle zeigt eine umfassende Werkschau des abstrakten Künstlers Erwin Bechtold, der Ostern 95 Jahre alt wird.

Sein ganzes bisheriges Leben scheint Erwin Bechtold in der Opposition gelebt zu haben. Dennoch – vielleicht auch gerade deshalb – ist er mit sich offenbar im Reinen. Und seine gute Laune hat er auch bewahrt. Kaum zu glauben, dass dieser hoch gewachsene Mann am Ostersonntag seinen 95. Geburtstag feiert. So vital, so schlagfertig und so sympathisch kommt der Künstler rüber, der zu den großen abstrakten Künstlern der Nachkriegszeit gehört.

Sein Jahrgang 1925 brachte es mit sich, dass der in Köln geborene Bechtold die Nazizeit bewusst miterlebt hat. Im lebhaften Pressegespräch berichtete er am Dienstag davon, dass ihn die Nazis nicht nur politisch, sondern auch ästhetisch angewidert hätten. Er habe sich als ganz junger Mensch über die plumpe Heldenkunst der Nazis lustig gemacht, den Drill in der Schule habe er gehasst. Und nach dem Krieg war er maßlos darüber erbost, dass es eine Stunde Null in der erhofften Form nicht gegeben habe. Und er traf einen Lebensentschluss: Das Erbe seines Vaters, der eine Druckerei und eine Papierfabrik besaß, schlug er aus und begann, nachdem er das Abitur und eine Ausbildung als Drucker und Setzer absolviert hatte, das riskante Leben als freier Künstler. Über Paris kam er nach Barcelona und von da aus nach Ibiza, wo er seit den frühen 50er Jahren lebt. Obwohl er im Herzen ein Kölner geblieben sei, wie er in rheinischem Tonfall überzeugend betont.

Das Besondere ist dabei, dass Bechtold, der den Mief der jungen Bundesrepublik verabscheute und der eine Kunst machen wollte, die sich ganz bewusst gegen die regimetreue Ästhetik eines Großteils seiner nur wenige Jahre älteren Zeitgenossen wandte, im Land des Diktators Franco seine Wahlheimat fand. Dazu muss man wissen, dass Bechtold, durchaus riskant, sich im Umfeld Franco-oppositioneller Künstlerkreise bewegte. Ausstellungen von Oppositionellen waren kaum möglich, da das Regime ein Versammlungsverbot aussprechen konnte. Das sei regelmäßig unterlaufen worden, in dem man die Ausstellungseröffnungen in die Nacht verlegt habe. Bechtold kann von dieser Zeit sehr lebhaft erzählen. Heute gehört Bechtold zu den wichtigsten Vertretern der abstrakten Nachkriegszeit nicht nur in Spanien und Deutschland, sondern in ganz Europa.

Im Museum Küppersmühle werden rund 100 meist großformatige Werke Bechtolds präsentiert. Foto: Christoph Reichwein (crei)

„Wo viel Licht ist, ist starker Schatten“, heißt es bei Goethe. Bechtold interessiert sich dabei vor allem für den Schatten, gewissermaßen der Kontrapart zum gleißenden Licht auf Ibiza. Seine bevorzugte Farbe ist Schwarz, mal in seiner tiefsten Variante, mal zum Grau hin abgestuft. Bei der Bildkomposition spielt er mit den Gegensätzen: Ordentlich und Unordentlich, Gestaltung und Zerstörung. Obwohl seine Arbeiten nichts konkret Erzählerisches haben und sich auf geometrische Grundformen konzentrieren, sagt Bechtold: „Der Mensch steht im Mittelpunkt meiner Arbeit – und er lebt, wie die Natur, in Kontrasten, Spannungen, Störungen.“

Die Formulierung der „Störungen“ hat einmal der Kunstkritiker Heiner Stachelhaus (1930–2002) aufgegriffen und Bechtold einen „Störenfried“ genannt, wobei Stachelhaus das durchaus als Kompliment gemeint hat. Mit dieser Formulierung ist Bechtold noch heute einverstanden. Er sieht genügend Gründe, auf eine Kunst zu verzichten, die auf Harmonie und reine Schönheit setzt. Überhaupt ist ihm Schönheit in der Kunst suspekt. Wenn ihm ein Werk „schön“ erscheint, bearbeitet er es noch einmal. Was er schaffe soll nicht schön, sondern kraftvoll sein, sagt er.