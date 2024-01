Hubschrauber im Einsatz Dreiste Kabeldiebe werden ertappt – und kommen erneut

Als Beamte der Bundespolizei am Einsatzort an der Bahnstrecke an der Römerstraße in Walsum eintrafen, flüchteten alle Tatverdächtigen. Drei Männer im Alter von 26, 38, und 39 Jahren konnten anschließend gestellt werden. Nach dem vierten Tatverdächtigen wurde mittels Diensthund der Landespolizei und einem Hubschrauber der Bundespolizei gefahndet.