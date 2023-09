Neues Axtwurfzentrum in Duisburg Freizeitvergnügen mit Messer und Axt

Inspiriert wurde die „AxeZone“, wie auch die benachbarte Schwarzlichtminigolfanlage, vom Thema Hollywood. Wer die Anlage betritt, erkennt in der Gestaltung sofort Bezüge zu bekannten Filmen und Blockbustern. So sind die Namen der Wurfboxen fürs Axtwerfen von der nordischen Mythologie abgeleitet. Sie heißen etwa „Midgard“ oder „Helheim“ und erinnern damit stark an die bekannten „Thor“-Filme. Die Minigolfbahnen dagegen sind thematisch an „Die Simpsons“ oder „Game of Thrones“ angelegt. Das soll insbesondere jüngeres Publikum anziehen. „Wir haben uns von Instagram-Museen inspirieren lassen“, sagt Stefan Dickhäuser, Marketingleiter. In diesen Museen können Besucher mit der Ausstellung interagieren, etwa wenn sie Fotos machen und dabei das Umfeld miteinbeziehen.