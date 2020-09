Elektromobilität in Duisburg : In der Stadt ist jetzt der erste E-Müllwagen unterwegs

In der Stadt ist jetzt der erste E-Müllwagen unterwegs

Elektromobilität in Duisburg

Duisburg Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg investieren in umweltfreundliche Technologien. Der E-Wagen reduziert Lärm, hat einen niedrigeren Energieverbrauch als herkömmliche Müllwagen und ist emmissionsfrei.

Nachdem die Wirtschaftsbetriebe Duisburg im vergangenen Jahr ein voll-elektrisches Abfallsammelfahrzeug getestet haben, wird dieses ab kommender Woche in den Betrieb genommen. Als erstes elektrisches Fahrzeug in Nordrhein-Westfalen wird das elektrische Müllfahrzeug im Duisburger Norden eingesetzt. Das Schweizer Unternehmen „Futuricum“ hat der Stadt Duisburg eines ihrer Fahrzeuge gestellt, sodass Duisburg eine Vorreiterrolle im Bereich der Elektromobilität in der Automobilindustrie einnehmen kann.