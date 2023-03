Hauptbahnhof in Duisburg Hier kommt die Welle

Seit August 2022 laufen die Arbeiten am östlichsten Bahnsteig an Gleis 12/13. Für jeden Bahnsteig und Dachabschnitt benötigten die Fachleute rund ein Jahr, so die Bahn. Geplant ist also, nach Fertigstellung des ersten Bahnsteigs noch in diesem Jahr mit dem an Gleis 10 und 11 weiter zu machen. Die Züge werden dann – wie jetzt auch schon – auf die übrigen Gleise verteilt.