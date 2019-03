Am Biegerpark : Erste Süd-Schule im Digitalnetzwerk

Das Netzwerk Lernen 25 soll Duisburgs Schulen helfen, den Sprung in die digitalisierte Unterrichtswelt zu schaffen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Huckingen Die Sekundarschule Am Biegerpark ist jetzt Mitglied im stadtweiten Netzwerk für digitale Medien an Schulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monique de Cleur

Die Sekundarschule Am Biegerpark ist jetzt Mitglied des Schulnetzwerks „Lernen 25 – digitale Medien in Duisburger Schulen“. Schulleiter Pavle Madzirov hat kürzlich eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Im Duisburger Süden ist die Sekundarschule die erste Schule, die sich am Netzwerk beteiligt.

Das Netzwerk Lernen 25 will die Integration digitaler Medien in Schulen voranbringen. Denn die Digitalisierung an Schulen ist nicht damit getan, ihnen einen entsprechend schnellen Internetzugang und ein paar Tablets und Smartphones zur Verfügung zu stellen. Sie wirkt sich auch aus auf Personal und Pädagogik: Arbeits-, Lehr- und Lernformen müssen entwickelt und angepasst werden. Entsprechend ist ein Bestandteil der Netzwerkarbeit die Qualifizierung der Lehrer.

Unterstützt werden die Schulen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft unter anderem vom Schulamt und von der Stadtbibliothek. Weitere Partner sind die Schulaufsicht, das Learning Lab der Universität Duisburg-Essen und das Kompetenzteam Duisburg. Das Learning Lab steuert die Netzwerkarbeit auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen. Das Kompetenzteam ist für die staatliche Lehrerfortbildung zuständig. In diesem Rahmen bietet es zum Beispiel Fortbildungen zu Lernmitteln und Medien an.

Die Schulen, die Mitglied im Netzwerk sind, gewähren sich gegenseitig Einblicke in Unterricht und Schulorganisation. Mit ihrem gesamten Kollegium beteiligen sie sich an der Evaluation durch das Learning Lab.

Die Sekundarschule Am Biegerpark (SAB) setzt unter ihrem neuen Schulleiter Pavle Madzirov verstärkt auf die Digitalisierung. „Die Digitalisierung halte ich für die Hauptaufgabe, die momentan in der Schule zu bewältigen ist“, ist er überzeugt. Im Dezember wurde an der SAB eine 3D-Lernwelt eingerichtet, in der Schüler unter anderem mit Hilfe von Virtual Reality nicht nur in Büchern über die Entstehung von Vulkanausbrüchen lesen können, sondern mittels 3D-Brille wie live dabei sein können. Diese 3D-Lernwelt ist nach Madzirovs Aussage „deutschlandweit einzigartig“.