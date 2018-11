Kind lag in Altkleidercontainer: Erste Hinweise zu totem Baby aus Duisburg

Kind lag in Altkleidercontainer

Duisburg Nachdem in einer Sortieranlage für Altkleider in Polen ein totes Kind entdeckt worden war, sind nun erste Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Leiche des Mädchens wurde inzwischen obduziert.

Im Fall der Babyleiche aus Duisburg sind bereits erste Hinweise bei der Polizei eingegangen. „Wir sind froh über jeden Anruf“, sagte Polizeisprecherin Jacqueline Grahl am Freitagmorgen. Das neugeborene Mädchen, dem die Polizei den Namen Mia gab, war in einer Sortieranlage für Altkleider im polnischen Kielce entdeckt worden. Der Transport war aus Duisburg gekommen.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Säugling vor dem Transport nach Kielce in einen der rund 470 Altkleidercontainer der städtischen Wirtschaftsbetriebe in Duisburg gelegt wurde.

Totes Baby in Altkleidern aus Duisburg gefunden

Grausame Entdeckung in Polen

Grausame Entdeckung in Polen : Totes Baby in Altkleidern aus Duisburg gefunden

Die Ermittler suchen nun die Mutter des Babys, die in Duisburg oder Umgebung leben könnte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Mutter befinde sich sicherlich in einer Ausnahmesituation und benötige womöglich Hilfe.