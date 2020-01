Ausstellung im Kunstraum SG1 : Schau von Sarah Blümel mit viel Wort-Witz

Duisburg Die junge Duisburger Künstlerin Sarah Blümel zeigt im Kunstraum an der Schmalen Gasse 1 (SG1) eine Ausstellung mit kreativem Hintersinn.

Ganz im Sinne ihres Titels „Pleasure of Looking“ führt ein Besuch der neuen Kunstausstellung im SG1 tatsächlich auch zu selbigem Seh-Vergnügen dort. Ab sofort kann der geneigte Besucher sich vor Ort selbst davon überzeugen. Schöpferin dieser sehenswerten Ausstellung ist die junge Duisburger Künstlerin Sarah Blümel, die im Kunstverein Duisburg ihr eigenes Atelier hat. Im Kunstraum auf der Schmalen Gasse 1 zeigt sie nun mit ihrer ersten Einzelausstellung über 30 Bilder unterschiedlicher Größe in Sachen Fotografie und Malerei, ein Guckkasten-Bilderkabinett mit digitalem Loop sowie eine Overhead-Außenprojektion mit verschiedenen Fotostrecken. Damit wolle sie die Frage nach der Lesbarkeit von Fotografie nachgehen.

Mit viel Wort-Witz und kreativem Hintersinn gelingt es der 33-Jährigen Menschen in und durch ihre Kunstwelt zu (ver)führen, die „das Sehen als Praxis, als Konflikt zwischen dem Realen und Imaginären, zwischen dem was zu sehen ist und dem was gesehen werden soll“, wie sie sagt, sich versteht. „Me and my Pullover“ heißt beispielsweise eine Serie, die dem Fundus ihrer Modefotos für den Onlinehandel entnommen ist. Eine andere sechsteilige Bilderreihe hat sie „Trivial Worth Knowing“ genannt, wo Buchseiten mit größtenteils weggelassenen Texten abgebildet sind. So erzielt sie ganz neue, poetische Wort-Bild-Botschaften.