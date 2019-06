Erste Alllgemeine Verunsicherung : Satire-Rocker begeistern im TaM

Duisburg Die Kult-Band „Erste Allgemeine Verunsicherung" auf Abschiedstour.

Im Sarg ließ sich Klaus Eberhartinger am Dienstagabend auf die Bühne des Theaters am Marientor tragen. Auf gleiche makabere Weise verließ der Frontman der Kult-Band „Erste Allgemeine Verunsicherung“ am Ende der Show auch den Theatersaal. Dabei ist der Rock-Entertainer lebendig wie eh und je. Genau wie die Band, die vor 40 Jahren gegründet wurde und mit der er jetzt auf Abschiedstour ist. Im TAM waren die Österreicher bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Der aktuelle Zusatztermin wurde eingeschoben, weil die Resonanz im Februar überwältigend war und für ein ausverkauftes Haus gesorgt hatte. Das zweite Konzert in diesem Jahr wollten immerhin noch einmal rund 800 Fans sehen.