Finanzämter in Duisburg Erst jeder Zweite hat seine Grundsteuererklärung abgegeben

Das teilten die Finanzbehörden jetzt mit. Bisher sind landesweit rund 57 Prozent der benötigten Erklärungen eingegangen. „In den Duisburger Finanzämtern wurden bisher 68.318 Erklärungen abgegeben, rund 51 Prozent. Die Abgabezahlen haben sich in den vergangenen Wochen verdreifacht“, erklärt Simone Kockmann, Leiterin des Finanzamts Duisburg-Süd. „Wir merken es ganz deutlich, dass der Grundsteuer-Endspurt begonnen hat. Mein Aufruf an alle Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer: Geben Sie jetzt Ihre Grundsteuererklärung ab. Am Dienstag, den 31. Januar 2023, endet die Frist zur Abgabe.“ Trotz der Steigerung hat also noch immer jeder zweite Grundsteuerpflichtige in Duisburg seine entsprechende Erklärung noch nicht abgegeben.