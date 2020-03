Veranstaltung in der Mercatorhalle : Erörterungstermin für den RRX

Duisburg Im Zusammenhang mit dem Streckenausbau für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) will die Déutsche Bahn Netz AG den Schienenabschnitt zwischen Duisburg-Hauptbahnhof und dem Abzweig Duisburg-Kaiserberg anpassen.

Im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens wurden die Pläne 2018 öffentlich ausgelegt. Wie die Bahn jetzt mitteilte, haben neun Privatpersonen, eine Siedlergemeinschaft sowie Träger öffentlicher Belange und Betreiber von Versorgungs- und Netzleitungen (insgesamt 25) haben Stellung genommen. Nun lädt die Bezirksregierung Düsseldorf alle Verfahrensbeteiligten für Dienstag, 17. März, in die Mercatorhalle zum Erörterungstermin ein. Einlass in den Tagungsraum 3 ist ab 9 Uhr, die Erörterung beginnt um 10 Uhr. Zutritt haben nur Einwender und Betroffene. Sie müssen sich am Eingang ausweisen. Falls notwendig, wird der Termin am Folgetag fortgesetzt.