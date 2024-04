Erörterungsverfahren zum A59-Ausbau in Duisburg Kein Auftrag für Prüfung einer Tunnellösung erteilt

Neben Privatpersonen habe auch die Stadt Duisburg ihre Forderungen nochmals vorgebracht und unter Beteiligung verschiedener Fachbereiche „mit Nachdruck“ untermauert, heißt es in einer Mitteilung. Neben einer Überdeckelung der in Troglage verlaufenden Trasse in Hamborn und der Errichtung des sechs-streifigen Ausbaus in Tunnellage in Meiderich sei auch die Splittung der Planfeststellung in mindestens zwei Abschnitte mündlich begründet worden. Zudem hätten die Vertreter der Stadt nochmals verdeutlicht, dass die Anbindung des Hafens während des Ausbaus, auch bei den phasenweise unvermeidlichen Sperrungen von Anschlussstellen an der A 59, jederzeit sichergestellt sei.