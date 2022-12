Täter flüchteten auf Motorrad Unbekannte sprengen erneut Geldautomat in Duisburg-Aldenrade

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte erneut einen Geldautomaten im Duisburger Norden gesprengt. Diesmal traf es die Filiale der Targobank an der Friedrich-Ebert-Straße ( Höhe Planetenstraße). Das teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Demnach gab es im Stadtteil Aldenrade gegen 2.55 Uhr in der Nacht einen lauten Knall. Die Explosion schleuderte Glassplitter bis auf die Straße. Am Montagmorgen sperrte die Polizei die Straße rund um die Filiale, auch die Linie 903 fuhr nicht.